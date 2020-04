’Goede vraag’ houdt marge ASML overeind

Dat blijkt uit de door het Veldhovense concern woensdag voorbeurs gemelde kwartaalresultaten. Netto kwam het kwartaalresultaat uit op €391 miljoen.

Het Brabantse bedrijf haalde voor €3,1 miljard aan orders binnen, waaronder 11 voor zijn nieuwe EUV-machines, die chips in laagjes met extreem-ultraviolet licht opbouwen. Financieel bestuurder Roger Dassen sprak in een toelichting van ’goede vraag’, ondanks het effect van het coronavirus.

ASML’s machines leveren nieuwe generatie chips voor bijvoorbeeld snelle 5G-verbindingen, smartphones, zware dataschakelkasten tot mobiele netwerkverbinding in auto’s.

"Weinig verrassingen, veel vrees voor heel 2020"

Dit vindt DFT-verslaggever Theo Besteman:

„De omzetverlaging met €700 miljoen is pijnlijk, zeker voor zijn nieuwe machines. Maar zij blijft binnen de op 30 maart uitgesproken waarschuwing. Dat zijn partners geen orders hebben ingetrokken, bevestigt de verwachting die de bestuurstop eerder uitsprak dat grote producenten van chips blijven voorsorteren op 5G-netwerken en volgende generaties elektronica zoals smartphones. De verlaagde en bevestigde brutomarge past bij die groei, zij dat die aan de onderkant zit.”

Het bestuur meldde woensdag vanwege de grote onzekerheid geen vooruitzicht voor het tweede kwartaal noch voor het hele jaar. Wel meldt het bestuur een ’solide’ instroom van orders voor zijn machines. „De omzet ziet er goed uit”, aldus Dassen. ,,Het tweede kwartaal kan een goed kwartaal worden”, aldus ASML.

Het liet er woensdag geen misverstand over bestaan dat ook zijn klanten getroffen zullen worden, nu bestedingen van consumenten aan bijvoorbeeld smartphones afnemen. Op de lage termijn heeft dat grote impact. Maar klanten als chipmaker Intel, TSMC en Samsung, hebben momenteel volgens ASML nog steeds met een normale productie te maken.

Omzetwaarschuwing

ASML gaf op 30 maart al een omzetwaarschuwing af vanwege de impact die de coronacrisis heeft gekregen. De verkopen van zijn machines, die steeds kleinere maar krachtiger chips kunnen maken, zouden over het eerste kwartaal lager uitvallen dan aanvankelijk voorzien.

Woensdag preciseerde ASML die tegenvaller: voor €700 miljoen minder aan verkopen in totaal, waarvan €200 miljoen bij zijn zogeheten DUV-machines en voor €500 miljoen bij het paradepaardje EUV, waarmee het concurrenten enkele jaren voor is.

ASML scherpte voor de eerste drie maanden zijn omzetverwachting aan tot een bandbreedte van €2,4 tot ’hooguit’ €2,5 miljard. De brutomarge zou tussen 45 en 46% komen te liggen, zo meldde topman Peter Wennink vorige maand. Dat was voorheen nog een bandbreedte van tussen €3,1 en €3,3 miljard voor de omzet, bij een marge van 46 tot 47%.

Daar zit het nu min of meer op, maar aan de onderkant van die verwachting.

Het eerste kwartaal volgt op een recordkwartaal in zijn bestaan eind 2019.

Weinig last in Wuhan

De consensusverwachting van analisten voor woensdag kende een omzetschatting van €2,45 miljard voor het hele kwartaal en een marge van 45,5%.

ASML zal ook in het tweede kwartaal geen eigen aandelen inkopen vanwege de coronacrisis, meldde het op 30 maart.

ASML berichtte in maart nog geen uitval van orders te kennen uit Azië. Er was ’minimale impact op onze productie’, aldus topman Wennink.

Wel waren er transportproblemen in de met het coronavirus besmette gebieden in Wuhan. Die zouden inmiddels opgelost zijn.

Het techbedrijf had eerder wel last van een dip in bestellingen van zijn andere machines, die voor geheugenchips.

ASML is de laatste jaren dankzij investeringen in nieuwe technologie de belangrijkste leverancier van machines voor de halfgeleidersector geworden. Zijn EUV-machines, waarvan het in 2019 26 stuks verkocht, hebben ASML wereldfaam gegeven. Maar ze kennen nog een brutomarge van 30%.

Nieuwe machines

De markt verwacht dat die marge zal stijgen, naarmate het concern zijn marktdominantie kan laten gelden. Topman Wennink meldde eerder wel veel waarde te hechten aan langjarige afspraken met grote klanten.

De eerdere generatie immersie-chipmachines zorgen voor een marge van 50%. Voor 2021 staan 50 EUV-machines op de rol. Het Veldhovense bedrijf wil daarvoor de productiesnelheid verhogen.

In 2025 moet ASML naar een omzet groeien van tussen €15 en €24 miljard, zo luidde de schatting in 2018.

De Verenigde Staten zetten eerder druk op de Nederlandse regering om geen exportvergunning te verschaffen aan ASML voor de export van zijn EUV-chipmachines aan China. De VS vrezen dat de technologie in verkeerde handen terecht komt. ASML is daarmee voor analisten middelpunt van de handelsoorlog tussen de VS en China geworden.

Nog kleiner

ASML heeft grote klanten als chipmaker Intel, TSCM en Samsung in 2012 aan zich gebonden: zij zegden grote investeringen toe in ruil voor eerste levering van de EUV-machines. Het Zuid-Koreaanse TSMC meldde vrijdag nog een omzetstijging van ruim 40% op jaarbasis.

In zijn clean rooms op de ASML-campus, waar nieuwe gebouwen worden opgetuigd voor uitbreiding, werkt de voormalige loot van het Philips-concern door aan zijn nieuwe high-NA-apparatuur: die produceert nog kleinere chips, met transistoren van 3 nanometer grootte, met het blote oog niet te onderscheiden. Die krachtpatsers moeten vanaf 2022 in productie komen.