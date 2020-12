‘Intel-belager Daniel Loeb ziet brood in fonds voor durfkapitaal’

Met zijn nieuwe investeringsvehikel wil Loeb in totaal zo’n $300 miljoen op gaan halen. Naar verwachting is de zoektocht naar financiers in februari afgerond.

Kritisch over Intel

Loeb kwam dinsdag nog prominent in het nieuws. Het aandeel van Intel waar hij een belang in heeft verworven, schoot omhoog in reactie op zijn kritische visie over de gang van zaken bij de chipgigant. Loeb wil dat Intel kijkt naar een opsplitsing en verkoop van onderdelen.

Met het belagen van beursgenoteerde bedrijven heeft Loeb een grote reputatie opgebouwd. In oktober richtte hij zijn pijlen nog op Walt Disney met de vraag aan het entertainmentconcern om zich meer te gaan richten op streaming.

Vorig jaar bemoeide de activistische aandeelhouder zich nog met de Frans-Italiaanse brillencombinatie EssilorLuxottica. In zijn optiek waren er mogelijkheden om veel meer synergievoordelen uit hun fusie te halen.

Ook in ons land is Loeb met zijn Third Point actief. In 2018 stapte hij nog groot in bij de Nederlandse chipmaker NXP.