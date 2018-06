’Reizen met korting in ov duurder dan zonder’

De computers van verschillende ov-aanbieders zijn niet in staat om de meest gunstige prijs te berekenen. Ⓒ DIJKSTRA BV

AMERSFOORT - Wie met een kortingskaart in het openbaar vervoer reist, is soms duurder uit dan iemand die zonder abonnement in- en uitcheckt. Vervoerders zijn niet in staat om de voor reizigers meest gunstige tarieven te berekenen, waarschuwt OV Loket, de ombudsman voor het openbaar vervoer.