Column: Robotangst? Talentschaarste is nijpender

Nederland kampt namelijk met een dusdanig snel groeiende talentschaarste, dat die tegen 2030 kan oplopen tot een tekort van 548.436 gekwalificeerde mensen. Nederlandse bedrijven moeten hier echt actie in ondernemen, want anders dreigen ze samen in dat jaar 60,9 miljard euro aan jaaromzet mis te lopen.

Dit tekort dreigt te ontstaan doordat bedrijven die nu nog groots inzetten op technologische vernieuwing om toekomstige groei te realiseren, zonder daarbij in het benodigde menselijke kapitaal te investeren.

Ⓒ ANP

Uit internationaal onderzoek onder een groot aantal bedrijven blijkt dat twee derde van ondervraagde ceo’s technologie beschouwen als de belangrijkste bron van toekomstige waardecreatie voor hun bedrijf. Maar zonder mensen met de juiste vaardigheden en ervaring om deze technologieën te ontwikkelen en te gebruiken, zal personeelstekort een grote remmende factor blijken.

Het probleem is in andere Europese landen nog groter dan in Nederland. Zo stevenen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk af op een tekort van respectievelijk zo’n anderhalf en drie miljoen gekwalificeerde werknemers in 2030.

Financiële sector dupe

Onze Duitse buren kijken zelfs aan tegen een gat van bijna vijf miljoen mensen, wat 538 miljard euro aan ongerealiseerde omzet zou kosten, oftewel 14 procent van de Duitse economie. Wereldwijd gezien gaat het om een tekort van 85,2 miljoen aan arbeidskrachten, en 7300 miljard euro aan gemiste omzet.

Van de onderzochte sectoren wordt internationaal gezien de financiële sector het hardst geraakt, met een driegend tekort van 10,7 miljoen werknemers, vooral in de meest ontwikkelde landen in Europa. Grote verliezer is de Londense financiële sector die met een tekort van een half miljoen werknemers 77 miljard euro misloopt, ofwel 7 procent van de waarde van de hele sector.

Concurrentievoordeel

Uit het onderzoek blijkt dat er nu al onvoldoende geschoold talent is, terwijl het juist gekwalificeerde mensen zijn die bedrijven het grootste concurrentievoordeel kunnen verschaffen. Tegen 2030 kan deze ontwikkeling zijn omgeslagen tot een echte crisis.

Bedrijven moeten er nu werk van maken om dit te voorkomen: personeelsplanning is essentieel, evenals goede kennis van de talentpijplijn.

Arbeidsmarkt flexibeler

Waarschijnlijk vereist een echte oplossing niet alleen nieuwe vaardigheden, maar zelfs geheel nieuwe manieren van werken. Een flexibele relatie met werknemers wordt dan de nieuwe norm voor succesvolle bedrijven. De arbeidsmarkt wordt meer fluïde, personeel wordt per project aangesteld. Individuele werknemers zijn er dan zelf voor verantwoordelijk dat ze constant up-to-date blijven.

De rol van de overheid en van bedrijven wordt juist om talentpijplijnen op te bouwen en te onderhouden, en om continu toegang te bieden tot (al dan niet formele) leermogelijkheden.

Madeline Dessing is managing director bij organisatieadviseur Korn Ferry