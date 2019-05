Sim-only fors goedkoper

De prijzen daalden in vrijwel heel Europa. Consumenten in zestien onderzochte landen betaalden in het eerste kwartaal van 2018 gemiddeld 36 euro per maand voor een abonnement met 1000 belminuten en 10 GB aan data. In het eerste kwartaal van 2017 was dat nog 43 euro.

Denen zijn met een maandelijkse abonnementsprijs van 15 euro het goedkoopst uit. Nederlandse abonnementen vallen met 31 euro ook nog in de goedkopere categorie.

Hetzelfde pakket is in Griekenland het duurst, met een maandprijs van 288 euro. Dat komt doordat er van het onderzochte type abonnement in het Zuid-Europese land maar een aanbieder is. Ook Portugezen zijn met een doorsneeprijs van 83 euro duur uit met sim-only.