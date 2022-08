Pride nog niet geregeld voor volgend jaar

Burgemeester van Oudewater Danny de Vries keek tijdens de borrel van het bestuur van de Stichting Pride Amsterdam al uit naar de komst van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema: ,,Het zeker nog niet allemaal geregeld voor volgend jaar”, zei hij op het voorplein van The Grand over de nieuwe voorwaarden die de gemeente stelt. De Vries was de communicatieman van de stichting, een taak die hij overdroeg aan zijn partner Martijn Albers. Pride-voorzitter Frans van de Avert wilde er helemaal niet op vooruitkijken verwees naar de aanbesteding die eraan komt en waarop zijn organisatie zich in ieder geval weer zal intekenen.

Pride-ambassadeur Sherry Jae Ebere met Siep de Haan (l.) en Danny de Vries (r.) Ⓒ Foto De Telegraaf

Aan de burgemeester zélf lijkt het niet te liggen. ,,Het uitgaansleven in Amsterdam heeft veel te danken aan de LHBTQ+ gemeenschap”, begon Halsema haar ontspannen toespraak tot de genodigden. ,,Jullie zijn de kleur van deze stad!” Zij haalde aan dat de Pride, zoals het meerdaagse festijn met botenparade en al wordt omschreven, blijft groeien. ,,Er komt zelfs een Winterpride op Gran Canaria! Ik vraag me af wat je ánders in de winter moet doen!”, ontlokte zij het publiek een applausje.

,,Ondertussen vraag jij je af, waarom je hier staat”, sprak de burgemeester tegen Diva Mayday die speciaal was gevraagd om bij haar op het podium te komen staan. ,,Ik heb nog acht pagina’s”, zei Halsema over de papieren in haar hand. Ik ben van linkse huize, hé? Wij zijn gewend heel lang te praten!” Luid applaus weerklonk tegen de gevel van het voormalige stadhuis, waarin nu hotel The Grand zit.

Diva Mayday temidden van Richard van Zelst (l.) bestuurslid van de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht, en voorzitter Jaus Müller. Ⓒ Foto De Telegraaf

Snel werd het duidelijk: Mayday kreeg de Frans Banninck Cocqpenning, een bijzondere onderscheiding van de stad Amsterdam, als activiste voor de feestvierende regenbooggemeenschap. Ze liet steeds haar stem horen, organiseerde evenementen, zette zich in voor het Aidsfonds, droeg mede het initiatiefnemer voor de Rainbow Awards en nog veel meer. De burgemeester noemde haar een ambassadeur ,,van het recht om lief te hebben in Amesterdam en internationaal.”

Hoewel het soms uit de mode lijkt om recht-toe-recht-aan heteroseksueel te zijn, ziet Halsema dat het nog nodig is om aandacht te vragen voor ’liefhebben in vrijheid’. ,,Dat zie je wel aan hoe Jason is behandeld op social media”, zei ze over Jason Bhugwandass, een bekende jongen uit de transgemeenschap. ,,Maar Amsterdam lijkt me in dit opzicht nog de beste plek in Nederland.”

Frans van de Avert. Ⓒ Foto Caspar Huurdeman

Ook wiskunde-docent Siep de Haan, ruim 25 jaar geleden oprichter van de eerste botentocht, de Canal Parade, constateert dat het nodig blijft om aandacht te vragen: ,,Ik durf in mijn stad tegenwoordig niet meer hand in hand te lopen. Op Amsterdam CS durf ik geen man meer te kussen.”