Telefoonverkopen hersteld in vierde kwartaal

Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Counterpoint. De markt groeide 2% ten opzichte van een jaar eerder en 19% in vergelijking met het voorgaande kwartaal. In het derde kwartaal was op jaarbasis nog sprake van een krimp met 8%.

Meer dan de helft van de telefoons die werd verkocht was geschikt voor 5G. Van de smartphones die het nieuwste dataoverdrachtprotocol aan kunnen, was de iPhone 12 van Apple het populairst. Over de hele markt was Samsung de marktleider.

Huawei is bijna verdwenen van de markt, met een afname van 77% in zijn verkopen doordat het vanwege sancties belangrijke Android-software niet meer mag gebruiken. In dat gat springen vooral andere Chinese telefoonmakers, zoals Oppo, OnePlus en Xiaomi. Ook Nokia HMD -tegenwoordig in handen van een Taiwanees bedrijf- zag zijn verkopen in Nederland toenemen.