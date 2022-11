Nederlander Harald van Boxtel koopt met Saria Brits voedingsbedrijf Devro

Het aandeel Devro, leverancier van collageenomhulsels voor bijvoorbeeld worst en ander voedsel, schoot vrijdag 60% omhoog. Saria, met eind vorig jaar een omzet van €3 miljard, meldt de voorgestelde overname, die in cash is gefinancierd.

De prijs die Devro krijgt is een premie van 65% ten opzichte van de slotkoers van donderdag en een premie van 80% ten opzichte van de gemiddelde prijs van de afgelopen maand.

Saria is een Europese bedrijf in hergebruik van dierlijke en plantaardige producten, actief in zes landen. Het telt zo’n 8000 werknemers op 180 locaties. De Saria-groep produceert ook biobrandstoffen voor de agrarische sector en de voedingsindustrie.

Devro, dat in Nederland een vestiging heeft, zegt in de Britse pers te hebben ingestemd om te worden gekocht door dit onderdeel van een van de rijkste familiebedrijven van Duitsland, de Rethmann-groep. Dez familie is ook bekend van logistiek dienstverlener Rhenus.

Natuurdarmen

Saria-bestuurder Van Boxtel was eerder ceo van de Teeuwissen Group. Tot 2015 was hij cfo bij Vion Food Nederland en vanaf 2017 ceo bij de Van Hessen Groep. In dat jaar gingen Saria en Van Hessen samen voor uitbreiding in de vleesverwerkende en farmaceutische industrie. Van Hessen werd in 1902 opgericht als een familiebedrijf. Het groeide uit tot een van de grootste bedrijven in zogeheten natuurdarmen.

De overname door Saria past volgens media in de trend van buitenlandse overnames van kleinere Britse bedrijven die met korting gewaardeerd worden ten opzichte van concurrenten in Europa. De bedrijven hebben een tik gekregen door de naweeën van de Brexit maar ook de pandemie, aldus de media.