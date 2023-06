Premium Het beste van De Telegraaf

’Ouders voorrang geven niet zo eerlijk’ Jaarlijkse strijd op werkvloer: wie mag vakantie opnemen in hartje zomer?

Door Marlou Visser

Werknemers kunnen niet allemaal tegelijk op vakantie. Ⓒ Foto Getty Images

Amsterdam - De zomervakantie is op menig werkvloer een flinke puzzel met het personeel: ouders met schoolgaande kinderen willen twee of meer weken vrij in juli of augustus, maar het bedrijf moet wel doordraaien. Vist de eeuwige vrijgezel dan altijd achter het net?