Nestlé schrapt honderden banen in Zwitserland

Vevey - Het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé snijdt stevig in het personeelsbestand in Zwitserland. In het thuisland verliezen in totaal 500 medewerkers met name van de IT-afdeling hun baan. Met de ingrepen wil Nestlé de winstgevendheid verbeteren. De banenreductie komt neer op 5 procent van het totaal in Zwitserland.