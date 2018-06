’Betere bescherming bedrijven in EU’

Het Parlement heeft daartoe ingestemd met een groot beschermingsplan voor bedrijven. Dat is de uitwerking van een eerder voorstel. Het Parlement maakt zich zorgen, omdat de groei van de Europese Unie voor een deel wordt gedragen door buitenlandse investeringen.

China geldt als grootste investeerder, en over het overnemen van technologie bestaan bij Chinese investeerders ook de meeste zorgen. Chinese partijen namen alleen in 2017 al 250 bedrijven over, vooral in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, goed voor $57 miljard.

Concreet kunnen zowel de landen zelf als de Europese Commissie met de criteria toetsen of veiligheid, persvrijheid of autonomie van de bedrijven en mogelijk de EU in gevaar komt. Dat zijn gronden om een overname of investering te kunnen blokkeren.

Overigens heeft bijna de helft al een screening voor buitenlandse investeringen, die kan nu worden verfijnd.