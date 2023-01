Premium Het beste van De Telegraaf

Column: klaagzang in Kroatië over omrekening prijzen naar euro

Door Edin Mujagić

Kroatië stapt in EU. Ⓒ ANP / HH

Sinds het begin van dit jaar telt de Europese muntunie 20 deelnemende landen. Op 1 januari om 00:00 voerde Kroatië de euro in. ‘Doet Kroatië er nou goed aan de euro in te voeren?’ is een vraag die ik de laatste dagen veelvuldig heb gekregen.