'Verlies op beurs Italië is louter emotie'

Rome - Het stevige verlies op de Italiaanse aandelenbeurs van dinsdag is louter gebaseerd op emotie. Dat stelde de Italiaanse centralebankpresident Ignazio Visco in een reactie op de koersval. Hij noemde de daling van 2,6 procent iets na het middaguur niet te rechtvaardigen. Verder waarschuwde hij voor een vertrouwenscrisis nu beleggers vrezen voor nieuwe verkiezingen die de facto uitdraaien op een referendum over het eurolidmaatschap.