Ondernemers nog nooit zo pessimistisch

Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel (KvK), het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en de werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van gegevens die zij in april dit jaar hebben verzameld. Het ondernemersvertrouwen is nog nooit eerder in zo’n korte tijd omgeslagen en is zelfs een stuk lager dan tijdens de financiële crisis.

Het vertrouwen in de horeca is het laagst. Daar komt de stemmingsindicator uit op -84,3%. Maar over de hele breedte zijn de verwachtingen in alle bedrijfstakken voor de komende drie maanden uiterst negatief.

Economisch klimaat

Zeven op de tien ondernemers verwacht een verslechtering van het economisch klimaat. Slecht 3% verwacht een verbetering. Ondernemers maken zich het meest zorgen om het wegvallen van de omzet.

Ook qua investeringsverwachtingen voor komende maanden zijn bedrijven uitermate voorzichtig. Ruim 44% van de ondernemers verwacht in 2020 minder investeringen te doen dan afgelopen jaar. Nog maar 7,4% denkt dat de investeringen toenemen.