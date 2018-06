Groene droom sociale huur kost 108 miljard

De rekening van de verduurzaming komt zo op meer dan €50.000 per sociale huurwoning. Een fors bedrag: vorige week meldde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dat het isoleren van woningen gemiddeld €25.000 per huis gaat kosten. Er zijn in totaal 2,1 miljoen sociale huurwoningen in Nederland.

Ook in een toelichting op de berekening wil Aedes-topman Marnix Norder niet zeggen waar het geld vandaan moet komen. „Dit is nog een eerste berekening.” Maar hij voegt daar wel aan toe: „Als de voorgenomen lastenverzwaringen van tafel gaan, komen we al een heel eind.”

Ambities

Dat de woningcorporaties duurder uit zijn, komt ten eerste doordat de woningen die ze bezitten gemiddeld aan de oude kant zijn. Maar de ambities van de sector zijn ook nog eens veel groter dan die van de woningmarkt als geheel.

Wat Aedes betreft worden de corporatiewoningen niet alleen geïsoleerd, maar krijgt het overgrote deel (76%) ook nog eens zonnepanelen op het dak. Bovendien moet er fors gerenoveerd worden. Vorige week stelde het EIB dat het niet nodig is om alle woningen in Nederland energieneutraal te maken, om een grote slag te maken. De corporaties gaan daar wel van uit voor een groot deel van het bezit, zo blijkt uit de plannen van Aedes.

Parijs

Norder vindt het niettemin nodig om de corporatiewoningen helemaal klimaatneutraal te maken. „Dat is het klimaatakkoord in Parijs, daar moeten we uiteindelijk toch naartoe.” De zonnepanelen die op 1,6 miljoen woningen moeten komen zijn wat hem betreft niet duur: „Die leveren juist iets op.”

"Genoeg betaalbare huurhuizen belangrijker"

Niet alle corporaties gaan in Norders ambities mee, geeft de Aedes-topman zelf toe. „In de grote steden is de druk zo hoog, dat daar bouwen het belangrijkst wordt gevonden. Op plekken waar de woningvoorraad krimpt, zoals Emmen en Delfzijl, gaat het meer over betaalbaarheid en dan verduurzaming. Dus ja, het komt op de derde plaats. De ene corporatie vindt duurzaamheid belangrijker dan de ander.”

Geen geld

De corporaties stellen alvast dat ze zelf het geld voor de vergroening niet hebben, onder meer omdat ze jaarlijks €2 miljard kwijt zijn aan de overheid, via de verhuurderheffing. Dit is een belasting die een aantal jaar geleden is ingesteld door het Rijk. De corporaties willen graag dat de verhuurdersheffing aangewend gaat worden voor de verduurzamingsslag.

Aedes stelt dat in elk geval de huurders niet mogen bloeden voor de vergroening van de sociale huur. Norder: „De totale woonlasten mogen niet omhoog.” Dat betekent wel dat de lagere energierekening wordt gecompenseerd door een hogere huur.

Het EIB stelde vorige week dat verduurzaming veel meer kost dan het oplevert. Ook halen de corporaties liever geen geld uit hun potjes voor nieuwbouw en gewoon onderhoud.