Meer dan 100 miljoen tikkies verstuurd en betaald

De betaalapp van ABN Amro werd in 2016 gelanceerd en is inmiddels volledig ingeburgerd. We hebben in 2021 voor ruim €4,2 miljard aan geld aan elkaar betaald via de app. Gemiddeld vragen we €38,74 aan elkaar terug, dat is ruim €3 meer dan vorig jaar. Ruim een op de drie (37%) wordt binnen vijf minuten betaald.

Maatschappelijke ontwikkelingen zijn goed terug te zien in de omschrijvingen die bij de tikkies werden ingevoerd. In vergelijking met 2020 werden in 2021 de woorden ’wintersport’ en ’carnaval’ bijna niet meer gebruikt. Het woord ’schaatsen’ dan weer wel.

De meeste tikkies versturen we overigens voor ’eten’ of ’boodschappen’.

De drukste dagen voor tikkies waren maandag 28 juni en vrijdag 25 juni. Dat was het weekend dat bijna alles in Nederland open ging en Nederland bovendien de achtste finale in het WK voetbal speelde.