'Ruimte voor verbetering kasstroom Altice'

Volgens BofA is die raming gebaseerd op de verkoop van een belang van 50 procent in de Portugese glasvezelactiviteiten, het afstoten van de resterende 25 procent die Altice heeft in zendmasten in Portugal en de impact van een herfinanciering in het eerste kwartaal van dit jaar.

Al met al zullen de deals 1,8 miljard euro aan contanten opleveren in de eerste helft van dit jaar. Dat betekent ook goed nieuws voor de schuldpositie van de onderneming.

BofA hanteert een neutral-advies met een koersdoel van 6,70 euro op Altice. Dat was eerder 6,20 euro. Het aandeel Altice noteerde dinsdag omstreeks 11.05 uur 1,9 procent hoger op 5,90 euro.