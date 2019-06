Huawei registreert eigen besturingssysteem

Dat meldt Reuters, verwijzend naar de gegevens van de World Intellectual Property Organization. Huawei is inmiddels wereldwijd de tweede producent van smartphones.

Sinds de aangekondigde maatregelen door president Trump zijn de verkopen echter gekelderd. Huawei is echter ook wereldleider in netwerkapparatuur en een grote speler in het nieuwe 5G-netwerk.

Klanten zoeken een mogelijkheid om buiten de Amerikaanse boycot te blijven en toch van de vaak superieure technologie gebruik te kunnen maken.

Huawei, sinds 2004 ook op de Nederlandse en Europese markt actief, anticipeert met zijn eigen besturingssoftware op de boycot die veel bedrijven al doorvoeren of dat binnenkort doen.

De Amerikaanse overheid beschuldigde Huawei van spionage via zijn smartphones en schakelapparatuur door aan de achterkant poortjes open te zetten waar Chinese hackers zich toegang mee zouden kunnen verschaffen.

De Chinese producent meldde onlangs desnoods met een eigen besturingssysteem te komen anticiperend op een definitief verbod van uit de VS en bondgenoten van zijn software. Meer details over het huidige systeem zijn niet bekend.

Huawei, werkzaam in 170 landen, was al langer bezig met zijn alternatief voor Android, het meest gebruikte systeem, maar wilde er nooit vanaf. China blijft zijn belangrijkste afzetgebied, Europa is de tweede afzetmarkt.

In maart meldde het Verenigd Koninkrijk ook na aanpassingen door Huawei nog significante risico’s in de software te zien. In Nederland werkt KPN met Huawei.

Na het alarm over mogelijke spionage heeft het de samenwerking teruggeschroefd tot apparatuur die niet in de kern van de KPN-telecommunicatie zou kunnen.