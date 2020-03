Coronavirus drukt gas- en stroomgebruik

Via het reguliere distributienetwerk voor gas, waar alle huishoudens en bijna alle bedrijven aan gekoppeld zijn, werd maandag 10% minder gas afgenomen dan normaal bij de huidige temperaturen. De 400 grootste gasgebruikers – goed voor ongeveer de helft van de vraag – vallen buiten die telling. Het stroomverbruik lag in Nederland maandag 4% lager en dinsdag zelfs 7% onder het normale peil.

„Doordat mensen vanuit huis werken zie je een hoger stroom- en gasverbruik in de woningen en minder bij de bedrijven. Per saldo levert dat dus een daling op van het energieverbruik”, zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen en manager strategie bij Gasunie.

Klein effect Groningen

Het is opvallend dat het stroomverbruik dinsdag nog een stuk lager was dan maandag. Het lijkt erop dat bedrijven maandag nog bezig zijn geweest om zaken te regelen om thuiswerken mogelijk te maken”, vermoedt hij.

In Italië ligt het stroomverbruik 20% lager dan normaal, in Duitsland 10%. Het gas dat door de distributienetten gaat in Nederland is ’Groningen Kwaliteit Gas’, en dat scheelt dus iets in de hoeveelheid die uit de Groningse velden moet worden opgepompt, zegt Visser. „Maar het effect is maar klein.”

Effect grootverbruikers kleiner

Bij de grote bedrijven – waaronder de elektriciteitscentrales – die hun gas niet van het reguliere netwerk tappen, zal het verschil met een normale dag minder zijn dan bij de huishoudens, instanties en mkb-bedrijven, vermoedt Visser. Hun verbruik is volgens Visser lastiger te interpreteren uit de beschikbare cijfers.