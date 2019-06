KPN versnelt uitrol glasvezel in Den Haag

Volgens KPN maakt de stap deel uit van zijn strategie om de uitrol van glasvezel in heel Nederland te versnellen en deze toekomstvaste technologie voor sneller internet massaal aan te leggen. In de wijken Benoordenhout en Ypenburg is reeds glasvezel aangelegd door KPN en begin juli starten de werkzaamheden in het Regentessekwartier.

Verspreid over heel Nederland verwacht KPN tegen het eind van dit jaar gemiddeld in meer dan vijftig gebieden tegelijkertijd actief te zijn. Het bedrijf is niet de enige partij die glasvezel aanlegt. Op deze markt is veel concurrentie, waardoor partijen elkaar kunnen tegenkomen bij de aanleg van glasvezelaansluitingen. Daar waar andere partijen ook actief zijn staat KPN naar eigen zeggen open voor samenwerking in de aanleg om overlast door graafwerkzaamheden voor bewoners zoveel mogelijk te beperken.

Van de versnelde uitrol zijn geen financiële details naar buiten gebracht. KPN investeert jaarlijks 1,1 miljard euro in zijn digitale infrastructuur.