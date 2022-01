Federal Reserve houdt mogelijkheid steviger renteverhoging open

Bostic, die zelf het hoofd is van de Fed-tak in Atlanta, is voorstander van drie renteverhogingen van 0,25 procentpunt dit jaar. Maar als macro-economische gegevens daar aanleiding toe geven "kan een agressievere aanpak ook". "Alle opties liggen op tafel tijdens elke beleidsvergadering", aldus Bostic. Hij ziet ook geen problemen om twee keer op rij de rente te verhogen als daar reden voor is.

Powell

Eerder deze week weigerde Fed-president Jerome Powell na de beleidsvergadering al opties uit te sluiten. De Amerikaanse inflatie is momenteel op het hoogste punt in haast 40 jaar. De standaardaanpak van hoge inflatie is om de rente op te schroeven. Daarmee wordt het interessanter om te sparen dan te investeren en verdwijnt er zo geld uit de economie. Ook moeten bedrijven meer betalen om geld te lenen, wat eenzelfde afremmend effect heeft.

Verhogingen

Beurshandelaren rekenden al op drie of vier renteverhogingen van de Fed dit jaar, maar na de laatste beleidsvergadering houden steeds meer van hen rekening met vijf verhogingen. Daarmee zou het Amerikaanse beleid flink afwijken van dat in Europa waar de rente vermoedelijk nog heel dit jaar extreem laag blijft.