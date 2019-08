CNV: Hudson’s Bay dicht in Nederland

CNV-bestuurder Jacqueline Twerda noemt het in een eerste reactie ’bitter voor de ongeveer 1400 medewerkers’. Tegelijkertijd is de sluiting voor haar nauwelijks nog een verrassing. „De klandizie bleef uit en de kosten bleven hoog. En nu ligt er het voorgenomen besluit om te sluiten.”

Sociaal plan

De vakbond en het warenhuis gaan snel om tafel om te kijken hoe het nu verder moet met de medewerkers die op straat komen te staan. Twerda: „Er is geen sprake van een faillissement. De directie meldt ons dat er zelfs ruimte is voor een sociaal plan. Dat gesprek ga ik uiteraard graag op korte termijn aan. Heel veel mensen komen nu ineens op straat te staan. Een compensatie van die pijn is nodig.”

Een woordvoerder van Hudson’s Bay laat weten dat er gesprekken zijn met de aandeelhouders. Zolang die gesprekken lopen geeft het bedrijf geen commentaar.

Vanochtend citeerde het FD al uit vertrouwelijke documenten waaruit blijkt dat de warenhuizen na dit jaar worden opgedoekt.

Onhoudbaar

„Vanwege de langdurig financieel onhoudbare situatie hebben de aandeelhouders in HBC (Hudson’s Bay Company) besloten de verdere financiering in HBC te staken en de winkels in Nederland te sluiten per eind 2019”, valt volgens het FD te lezen in een brief namens HBC, de eigenaar van de Nederlandse winkels. „Dit betekent dat HBC een collectief ontslag zal gaan voorbereiden in verband met het beëindigen van de arbeidsovereenkomsten van alle medewerkers van HBC.”

Er zijn 1424 medewerkers in dienst bij Hudson’s Bay. De winkels zitten in veel steden in voormalige V&D-panden. Als die sluiten, valt in veel stadscentra dus opnieuw een groot gapend gat. CNV-bestuurder Twerda spreekt van een mogelijk „door elkaar schudden van het straatbeeld”.

Het gaat al lange tijd niet goed met Hudson’s Bay in Nederland. Bij het bedrijf werd in juni een financieel adviseur ingehuurd om de opties voor de vijftien winkels in Nederland te bekijken omdat er niet naar verwachting wordt gepresteerd. Daarbij gaf Hudson’s Bay aan mogelijk winkels te gaan sluiten.