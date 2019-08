'Hudson's Bay eind 2019 uit Nederland'

"Vanwege de langdurig financieel onhoudbare situatie hebben de aandeelhouders in HBC (Hudson's Bay Company) besloten de verdere financiering in HBC te staken en de winkels in Nederland te sluiten per eind 2019", valt volgens het FD te lezen in een brief namens HBC, de eigenaar van de Nederlandse winkels. "Dit betekent dat HBC een collectief ontslag zal gaan voorbereiden in verband met het beëindigen van de arbeidsovereenkomsten van alle medewerkers van HBC."

Er zijn 1424 medewerkers in dienst bij de vijftien warenhuizen en het hoofdkantoor.

Een woordvoerder van Hudson's Bay was zaterdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.