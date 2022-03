Consument ziet benzineprijs pieken: voor eerst boven €2,25 per liter

Volgens consumentencollectief UnitedConsumers schiet de gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro 95 met 2,8 cent omhoog. Daarmee komt dat gemiddelde uit op 2,265 euro voor een liter en dat is voor het eerst meer dan 2,25 euro per liter. Een liter diesel wordt 1,8 cent duurder en kost 1,935 euro.

UnitedConsumers houdt dagelijks de adviesprijzen van vijf grote oliemaatschappijen in de gaten en middelt die. Daaruit komt de gemiddelde adviesprijs.

De adviesprijzen hoeven overigens doorgaans alleen langs de snelweg te worden betaald. Langs andere wegen worden kortingen gegeven, maar ook daar is het al nauwelijks meer mogelijk om benzine te vinden die minder dan 2 euro per liter kost.

De olieprijzen zijn dinsdag hard doorgestegen vanwege onzekerheden over de toevoer van de brandstof nu Rusland hard getroffen wordt door westerse sancties. Een vat Amerikaanse olie steeg even voor 18.00 uur Nederlandse tijd met meer dan 10 procent in waarde en kwam uit op de hoogste stand sinds juni 2014. Later zakte de prijs weer iets terug.

Een vat van 159 liter Amerikaanse WTI-olie kost nu bijna 105 dollar. De prijs van Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, ligt op ongeveer 106 dollar per vat, een stijging van 8 procent.

Vanwege de harde westerse sancties tegen Moskou is er vrees op de oliemarkt dat de Russische olieleveringen verstoord kunnen raken.