Onvergetelijke werkdag 'De kinderen hadden angst en paniek in hun ogen'

Het was in oktober 2015 toen een grote groep Syriërs de oorlog in eigen land ontvluchtte en richting Europa trok. Ilse Raasing (59), directeur van de stichting kinderopvang Waterland, wist meteen dat ze wilde helpen. Ze liet de burgemeester van de gemeente weten dat zij haar deuren zou openen voor ouders en kinderen. „In alle haast werd noodopvang geregeld en dat is natuurlijk prachtig, maar voor kinderen is het heel heftig om van sporthal naar sporthal te trekken. Ik wilde ze graag de kans bieden om bij ons weer even kind te zijn.”