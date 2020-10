Fors hogere winst voor Spaanse bank Santander

Santander zette een nettowinst in de boeken van bijna 1,8 miljard euro. Dat is ook fors meer dan in het tweede kwartaal, toen Santander een recordverlies van ruim 11 miljard euro rapporteerde door enorme afschrijvingen vanwege de gevolgen van het coronavirus.

De onderliggende winst van Santander zakte wel flink ten opzichte van een kwartaal eerder. In dat resultaat zijn bijvoorbeeld ook de voorzieningen voor slechte leningen verwerkt. En die liepen op, een signaal dat Santander rekent op een verdere golf aan wanbetalingen.

De bank constateerde overigens wel dat het leningenniveau aan particulieren in de meetperiode weer op ongeveer het peil van voor de uitbraak van het coronavirus lag. Het lenen aan kleine en middelgrote bedrijven is ook meer genormaliseerd, na een scherpe stijging in de beginfase van de crisis om bedrijven te ondersteunen.