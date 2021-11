Personeel voelt zich onprettig: ’Maar de baas wil niet dat we thuiswerken’

Premium Binnenland

In Leiden realiseren starters en statushouders hun eigen kluswoning: ’Dé manier om te integreren’

Waar vind je in deze tijd nog een betaalbare woning? In Leiden krijgen starters de mogelijkheid om in een voormalige school hun eigen, goedkope kluswoning te realiseren. „Voor statushouders is dit dé manier om te integreren.”