Premium Het beste van De Telegraaf

Huren in grote steden stijgen hard door

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Woonprotest in Amsterdam. Door de maatregelen tegen beleggers lopen de huren juist op, stelt Housinganywhere. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Terwijl de huizenprijzen rap dalen, worden huurwoningen in de vrije sector in de grote Nederlandse steden juist almaar duurder door het groeiende tekort. In Amsterdam betalen nieuwe huurders voor een appartement met een slaapkamer zelfs 18% meer dan een jaar geleden, constateert het Europese verhuurplatform HousingAnywhere, het moederbedrijf van Kamernet.