Onderzoek: ruim 80% van de Nederlanders heeft geen zorg geregeld voor oude dag

Actiz-voorzitter Anneke Westerlaken noemt de uitkomsten zorgelijk. „Door de oplopende vergrijzing en alle uitdagingen die de zorg nu al kent, moet elke Nederlander nu al nadenken over ouder worden.”

Uitstelgedrag

Uit het onderzoek komt naar voren dat ruim een kwart van alle mensen het gesprek over ouder worden uitstelt. Vooral 50-plussers vertonen dit uitstelgedrag, terwijl zij wel erkennen dat het gesprek hierover belangrijk is. De motivatie van deze uitstellers: niet weten wat je nu al kan regelen om voorbereid te zijn op ouder worden. Ook vinden sommigen zichzelf nog te jong om daarmee bezig te zijn. Of men zegt: ’Oud worden duurt nog zo lang, er kan nog heel veel veranderen in de tussentijd.’

Volgens Westerlaken is voorbereiding op oud worden ontzettend belangrijk omdat de zorgsector zwaar onder druk staat. „Het aantal ouderen stijgt gigantisch, terwijl het personeel veel minder hard meegroeit”, zegt ze. „Eigenlijk moet iedereen een afvinklijstje hebben, waardoor ze weten wat ze nu al kunnen doen om goed oud te worden.”

Netwerk

Zaken waar mensen over na zouden kunnen denken of al zouden kunnen regelen, zijn bijvoorbeeld: aanpassingen aan je eigen woning: is die al drempelvrij? Hoe ziet je netwerk eruit? Heb je al mensen om je heen verzameld die je met alledaagse taken kunnen ondersteunen?

„Vaak denken mensen dat als je ouder wordt, de waarde van je leven minder wordt. Maar als je op tijd begint met voorbereiden, kun je ook heel veel problemen voorkomen. Zoals bijvoorbeeld eenzaamheid of het risico op vallen”, zegt Westerlaken.

Niet afhankelijk

Nederlanders die wel iets concreets hebben geregeld voor hun toekomstige zorg, geven als motivatie voorbereid te willen zijn op de toekomst en dat zij niet afhankelijk willen zijn.