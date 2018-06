ECB-bestuurder waarschuwt Italië

De Portugees reageerde in het Duitse magazine Spiegel op de vraag of Italië nog bij de ECB kan blijven aankloppen voor noodsteun, zelfs als het de Europese begrotingsregels aan zijn laars lapt. ,,De regels zijn duidelijk", aldus Constancio, wiens termijn bij de ECB er bijna op zit. ,,Misschien willen ze die nog eens aandachtig lezen."

De ECB heeft nog het bazooka-obligatieopkoopprogramma als potentieel hulpmiddel achter de hand. Het Outright Monetary Transactions-programma, dat nog nooit in de praktijk is gebracht, geeft de ECB de mogelijkheid om in potentie op onbeperkte schaal staatsleningen van eurolanden op te kopen. De weerstand tegen het OMT-programma is groot en de reikwijdte ervan is niet getest.