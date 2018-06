Column: Neerwaarts vervolg AEX in het verschiet richting 510

Visie technische analyse:

Als we kijken naar het middellangetermijnbeeld dan zien we de vorming van een dubbele top net onder de 573. In januari vond een krachtige opgaande kortetermijnbeweging plaats die zorgde voor een top bij 572,80. Hiermee werd mijn volgende langetermijndoel van 564 opwaarts gebroken. Bij de 564 ligt de top uit 2007 dat destijds het startpunt was van een lange en forse bearmarkt die de AEX tot onder de 200 puntengrens bracht in 2009. In de afgelopen week werd deze top bij 572,80 opnieuw getest. Er vond zelfs een zeer minimale intraday-verhoging plaatst van de jaartop naar een niveau van 572,90.

Het grote verschil tussen deze 2 toppen is de richting in het middellangetermijnbeeld. In januari was deze 2 jaar durende opgaande trend nog intact. Deze top maakte destijds deel uit van een blow-off beweging. Dit zijn krachtige en steile opgaande bewegingen die vaak aan het einde van een langere trend optreden. We zagen eind januari dan ook de neerwaartse doorbraak onder de 2 jaar durende opgaande bodemlijn (destijds bij 553). Hiermee werd deze opgaande middellangetermijntrend beëindigd. Ook werd toen een grote bearish engulfing op de maandgrafiek gevormd, een zeldzaam toppatroon dat nog steeds intact is. Hierna draaide deze middellangetermijntrend naar neerwaarts en de recent krachtige opleving is te zien als terugtest naar deze voormalige 2 jaar stijgende bodemlijn. Een duidelijk verschil van richting in de markt.

Veel signalen die wijzen op een volgende neergaande beweging

Met de hertest van de eerdere jaartop bij 572,80 is in het middellangetermijnbeeld een dubbele top gevormd. Kijken we naar de weekgrafiek dan werd vorige week een dark cloud cover afgerond, een tweeweekstoppatroon. Belangrijk was verder ook de neerwaartse doorbraak onder de sinds maart stijgende bodemlijn. Deze bodemlijn startte bij de 3e test van de bodemzone bij 516 – 517 eind maart. Door de smalle consolidatiefase onder de 557,50 in april werd de 1e hogere kortetermijnbodem gevormd. Hierdoor ontstond een zeer steile opgaande bodemlijn die medio vorige week (een dag na de vorming van de top bij 572,90) neerwaarts werd gebroken. Ook zagen we voor het eerst meerdere ‘rode’ candlesticks ontstaan in de AEX-daggrafiek. De gehele stijging vanaf de maartbodem ging gepaard met slechts enkele rode candlesticks. Bij deze dagbewegingen ligt de slotkoers dan lager als de openingskoers. Een krachtig signaal is verder dat deze neerwaartse doorbraak onder de stijgende kortetermijnbodemlijn ook plaatsvond in veel andere Europese indices. We zagen deze doorbraken ook in de DAX en de STOXX Europe 600.

Kijken we naar de technische indicatoren dan zagen we in de afgelopen week hoge standen in zowel de MACD als de RSI. Daarbij werden de toppen van dit jaar opnieuw getest. Inmiddels heeft de MACD een neerwaartse crossing gemaakt en zorgde de RSI voor een neerwaartse doorbraak onder de sinds maart stijgende bodemlijn. Een groot aantal duidelijke verzwakkingen in het korte- en middellangetermijnbeeld. Als laatste kunnen we nog een blik werpen op de intermarktindicatoren. Daar zagen we forse correcties die samenhangen met de krachtige oplevingen op de Europese aandelenmarkten. Toch lijken deze indicatoren in het stijgende langere beeld met de huidige correcties momenteel bezig te zijn met de vorming van hogere middellangetermijnbodems voordat de opwaartse weg weer wordt hervat. Dit geldt zowel voor de euro-dollarkoers als voor de goudprijs en de 10-jaars rente. De kans is naar mijn mening dus groot dat een top in de aandelenmarkt is gezet en de neerwaartse draai is gestart.

Vervolg boven dubbele jaartop wordt minder aannemelijk

De afgelopen maanden zijn verder ook goed te vergelijken met het topvormingsproces uit 2015. Destijds werd in april een top bij 510 geplaatst waarna een forse correctie plaatsvond. De herstelbeweging hierna was ook krachtig waardoor in augustus 2015 een dubbele toppenzone ontstond bij 505 – 510. In de maanden hierna vond een zeer krachtige en lange correctieve fase van ongeveer 25% plaats die uiteindelijk resulteerde in de vorming van een belangrijke hogere langetermijnbodem bij 378 in februari 2016. Dit was destijds het startpunt van de 2 jaar durende stijgende middellangetermijntrend die in januari ten einde kwam. Waar liggen voor de komende periode de belangrijkste richtpunten?

Aan de bovenkant ligt als eerste de dubbele jaartop bij 572,80. Een opwaartse doorbraak hierboven lijkt steeds minder aannemelijk maar zou in potentie een verdere stijging richting de 579,50 (horizontaal) tot 583,50 (voormalige stijgende bodemlijn sinds februari 2016) mogelijk kunnen maken. Aan de onderkant werd gisteren bijna de oude bekende 557,50 getest. Dit niveau kwam voor het eerst in november vorig jaar op de borden. Het eerste Fibonacci-retracementniveau van de gehele stijging sinds maart dit jaar ligt bij 551,50. Daaronder liggen verder nog het 50-daags gemiddelde bij 549 en de eerdere bodems bij 548,60. Ik acht de kans groot dat deze eerste richtpunten op korte termijn al op de borden kunnen verschijnen. 1e doelzone voor de volgende fase in het correctieve proces blijft liggen bij 505 – 510.

Grafiek AEX-index op dagbasis