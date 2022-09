Ceo Essent luidt noodklok: ’Energiearmoede bij een op de drie huishoudens’

Door Marijn Schrijver

Resi Becker van Essent waarschuwt sinds voorjaar voor oplopende schulden. Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - Energiebedrijven Essent en Vattenfall kijken met grote zorgen naar de toenemende energiearmoede in het land. „De energiearmoede is nog nooit zo groot geweest als nu. Ik maak me oprecht heel veel zorgen”, zei Resi Becker, ceo van Essent, woensdag in de Amsterdamse gemeenteraad.