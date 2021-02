Klanten Hema kunnen straks stukje winkelketen kopen

Het burgerinitiatief KoopDeHEMA, dat vorig jaar nog probeerde Hema over te nemen, wordt daarmee toch nog gedeeltelijk verwezenlijkt. Volgens Eerste Kamerlid Mei Li Vos, een van de initiatiefnemers, heeft de stichting afspraken gemaakt met de nieuwe eigenaren van de keten.

Hema werd onlangs overgenomen door Jumbo-familie Van Eerd en investeerder Parcom. Ton van Veen zegt in een persbericht dat de familie Van Eerd „zich gesteund voelde door het burgerinitiatief”. „Het is geweldig om te zien dat al die duizenden fans zich op deze massale wijze achter Hema scharen.”

Hoe de nieuwe mogelijkheid er precies uit komt te zien, wordt volgens Vos komende maanden vormgegeven. Mensen die nu al willen inleggen kunnen dat doen via handelsplaform Nxchange, zegt ze. De inleg bij Nxchange wordt pas omgezet in certificaten zodra de juridische structuur rond is. Om het fonds toegankelijk te houden voor de gewone man en om te voorkomen dat grotere aandeelhouders kunnen domineren, zal er straks een maximum aantal certificaten per deelnemer gaan gelden.