ECB vraagt banken voorlopig geen dividend uit te keren

De aanbeveling van de ECB gelden voor de dividenden over de jaren 2019 en 2020. Daarmee gaat het dus om de winsten van vorig jaar en de winsten dit jaar die niet uitgekeerd zullen worden. De niet-uitbetaling geldt tot minstens 1 oktober.

Doorgaans worden aandeelhouders na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering beloond. Dat gebeurt doorgaans in de maanden april en mei. Verder keren banken ook wel een tussentijds dividend uit. De ECB verwacht ook dat dat de banken krediet blijven verschaffen aan bijvoorbeeld de huishoudens en kleine bedrijven.

In de nieuwste podcast Kwestie van Centen: hoe diep zijn de zakken van minister Hoekstra als de economie nog maanden platligt? En waar halen we die miljarden aan staatssteun vandaan? Luister hier, hieronder of via je eigen podcast app.