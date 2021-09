Verliezer Unilever drukt op AEX

Rond 10.40 uur staat de AEX-index 0,1% hoger op 790,6 punten. De beursgraadmeter tikte woensdag een record aan bij een stand van 793,91 punten. De AMX stijgt vandaag 0,3% naar 1112,4 punten. De beurzen in Londen (+0,03%), Parijs (+0,2%) en Frankfurt (+0,2%) kleuren groen.

Elders laten de aandelenmarkten ook een overwegend positief beeld zien. In Tokio sloot de Nikkei-index vanochtend 0,3% in de plus onder aanvoering van de Japanse chip- en technologiebedrijven. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting circa 0,2% hoger. Techbeurs Nasdaq steeg gisteren 0,3%. De Dow Jones-index daalde echter 0,1%.

WW-aanvragen in VS

De aandacht van beleggers gaat vandaag onder meer uit naar de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de VS. Analisten verwachten dat 345.000 Amerikanen de voorbije week bij de overheid hebben aangeklopt voor steun. Dat zou het laagste aantal WW-aanvragen zijn sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020. Een week eerder kwam dit aantal uit op 353.000.

De situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt is van belang voor beleggers, omdat de werkgelegenheid een belangrijke rol speelt bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Woensdag bleek al uit cijfers van loonstrookverwerker ADP dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in augustus wederom minder hard is gegroeid dan verwacht.

Het ADP-rapport geldt als een voorproefje voor het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag wordt gepubliceerd. Bij een tegenvallend herstel van de arbeidsmarkt neemt de kans toe dat de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS, zijn steunprogramma’s voor de grootste economie ter wereld langer in stand zal houden. Fed-voorzitter Jerome Powell verklaarde eerder al dat de Amerikaanse economie sterk herstelt van de coronacrisis, maar dat nog meer vooruitgang moet worden geboekt op de arbeidsmarkt.

Philips aan kop in AEX

In de AEX is Philips (+1,3%) de koploper met een plus. Het zorgtechnologieconcern heeft de verkoop van zijn divisie voor huishoudelijke apparaten afgerond. Topman Frans van Houten maakte afgelopen voorjaar bekend deze tak, die koffiezetapparaten, strijkijzers en stofzuigers maakt, over te doen aan de Chinese investeerder Hillhouse Capital. Philips houdt ongeveer €3,7 miljard over aan de transactie. Ook krijgt de onderneming circa €700 miljoen voor het gebruik van zijn merknaam door de nieuwe eigenaar.

Betalingsdienstverlener Adyen veert 1,2% op na een verlies van bijna 2% op woensdag. Telecomconcern KPN gaat 0,8% vooruit.

Just Eat Takeaway klimt 0,5%. Het maaltijdenbestelconcern verdwijnt per 20 september uit de Britse beursindex FTSE 100.

Unilever (-2,4%) staat onderaan bij de hoofdfondsen. Het levensmidddelenconcern kreeg een adviesverlaging van zakenbank JPMorgan voor de kiezen van ’neutraal’ naar ’underweight’.

Besi gaat 1,1% omlaag. Analisten van Berenberg schroefden hun aanbeveling voor de chiptoeleverancier terug naar ’houden’. Hun koersdoel voor het aandeel ging omlaag van €79,03 naar €76. Besi werd woensdag nog 2,7% meer waard.

ING (-0,4%) grijpt hard in bij de tegenvallende draaiende betaaldochter Payvision, meldt het FD. Er wordt zelfs rekening mee gehouden dat het doek valt voor Payvision, dat in 2018 werd gekocht voor ruim €350 miljoen. ING weigert echter inhoudelijk commentaar.

In de AMX is Galapagos (+1,8%) de grootste stijger. Het biotechconcern zat woensdag ook al flink in de lift door het aangekondigde vertrek van topman Onno van de Stolpe. Laadpalenfabrikant Alfen (-1,7%) blijft echter achter bij de middelgrote fondsen.

Bij de smallcapfondsen keldert CM.com met 7,1%. Het betaal- en communicatiebedrijf liet weten €100 miljoen te hebben opgehaald met de uitgifte van converteerbare obligaties, die kunnen worden omgezet in aandelen.

’BME Group naar Beursplein 5’

Op het gebied van beursgangen meldde persbureau Bloomberg dat de distributeur van bouwmaterialen BME Group mogelijk een notering krijgt in Amsterdam. Investeerder Blackstone zou van plan zijn om het bedrijf naar Beursplein 5 te brengen. De waarde van de onderneming, waarvan het hoofdkantoor in Nederland staat, zou kunnen oplopen tot boven de €6 miljard.

