Enorme prijsverschillen zonnebrandcrèmes, ’goedkoop net zo goed’

Amsterdam - Op zonnige dagen als deze luidt het devies van specialisten en het KWF om je iedere twee uur in te smeren met zonnebrandcrème om het risico op huidkanker door zonneschade te verkleinen. Maar al dat gesmeer kan behoorlijk in de papieren lopen, want de meeste zonnebrandcrème is niet goedkoop. Al is het niet nodig om voor de duurste producten gaan. „De goedkopere varianten zijn net zo goed qua beschermingsfactor”, zegt dermatoloog Marcus Muche.