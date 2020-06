Softwarebedrijf Adobe profiteert van vele thuiswerkers

Adobe, dat onder meer het bedrijf is achter beeldbewerkingsprogramma Photoshop, sloot de meetperiode die liep tot en met 29 mei af met een nettowinst van 1,1 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog 633 miljoen dollar. De omzet van de onderneming steeg met 14 procent tot 3,1 miljard dollar. Bij divisie die gaat over digitale media werd een omzetplus van 18 procent gerealiseerd.

De grote vraag naar verdere digitalisering zorgde in het hele bedrijf voor betere resultaten, benadrukte topman Shantanu Narayen. Daarmee blijft het bedrijf volgens hem weg van de crisis.