’Burgemeester treedt plots op als crimefighter’

Burgemeester Franc Weerwind van Almere wordt in Utrecht voor de rechter gedaagd door de notaris die zich verzet tegen gedwongen sluiting van zijn kantoor. Ⓒ HH/ANP

Utrecht - De notaris die op last van burgemeester Weerwind van Almere zijn kantoor per direct moet sluiten omdat hij criminele activiteiten zou faciliteren, vocht dit besluit woensdagmiddag aan in een spoedprocedure bij de bestuursrechter. „Meneer de burgemeester staat voor een herbenoeming. Jarenlang hebben we niks van hem gehoord, en nu word ik zogenaamd vanwege de openbare orde door het slijk gesleurd. Het is gewoon schandalig”, aldus notaris Maarten Prinsze woensdagmiddag in de rechtbank van Utrecht.