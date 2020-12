LIVE ’Criminele’ notaris sleept burgemeester Almere voor de rechter

Burgemeester Franc Weerwind van Almere wordt in Utrecht voor de rechter gedaagd door de notaris die zich verzet tegen gedwongen sluiting van zijn kantoor. Ⓒ HH/ANP

Utrecht - De notaris die op last van burgemeester Weerwind van Almere zijn kantoor per direct moet sluiten omdat hij criminele activiteiten zou faciliteren, vecht dit besluit woensdagmiddag aan in een spoedprocedure bij de bestuursrechter. Notaris Maarten Prinsze eist daarbij dat de sluiting van het kantoor wordt opgeschort.