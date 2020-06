Bank of England trekt 100 miljard extra uit tegen coronacrisis

Om het effect van de coronacrisis tegen te gaan, verlaagde de centrale bank eerder dit jaar al de rente van 0,75% naar 0,1%. Ook werd er een obligatie-opkoopprogramma van 200 miljard Britse pond aangekondigd.

Daar komt nu dus nog eens 100 miljard bovenop, maar analisten verwachten in de toekomst nog meer stimulans. Volgens Rabobank zal de Bank of England (BoE) in augustus het opkoopprogramma met nog eens 100 miljard uitbreiden.

Dat betekent dat de centrale bank niet meer alle nieuw uitgegeven schuld van de Britse overheid opkoopt. Het programma was tot nu toe precies even groot als de gestegen financieringsbehoefte. Tot het einde van het jaar komt daar nu 100 miljard pond, wat lager ligt dan het tempo waarmee Westminster nieuwe schuld uitgeeft.

Het besluit was niet unoniem. Acht bestuursleden van de BoE stemden voor, alleen hoofdeconoom Andy Haldane wilde het huidige opkoopprogrammma handhaven.

Beleggers waren een beetje teleurgesteld, de uitbreiding van het stimuleringspakket was aan de lage kant van de verwachtingen in de markt. De Britse index FTSE zakte van een bescheiden winst naar verlies.

Uit de notulen bleek dat er geen discussie is geweest om de rente tot onder de 0% te verlagen. Al zal die discussie nog wel op gang komen, verwachten analisten van ING. „Door het veelvoud aan risico’s waar de economie mee kampt, zal de BoE onder druk komen te staan om nog meer te doen. Dat zal ongetwijfeled leiden tot meer discussie over negatieve rente.”

Veel centrale banken krabben zich achter de oren of negatieve rente nou wel of niet effectief is. De ECB heeft de rente tot -0,5% verlaagd, en zegt dat het een belangrijk instrument is. De centrale bank van Zweden heeft de rente juist weer tot boven de 0% verhoogd, en stelt dat de rente onder de 0% geen geslaagd experiment is geweest. In de VS heeft de Federal Reserve laten weten niets te zien in een negatieve rente.

Volgens ING heeft de ervaring met negatieve rente in Europa en Japan tot nu toe tot gemengde resultaten geleid, maar is het niet uitgesloten dat de BoE de rente tot onder de 0% laat zakken. „Vooral als het economisch herstel moeizaam verloopt.”