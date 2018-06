Column: Italië is geen Griekenland

Negen jaar geleden raakte Griekenland in een schuldencrisis. En Italië wordt vaak genoemd als potentieel het volgende probleemland. Helemaal terecht is dit echter niet.

Om te beginnen is Italië veel te groot om gered te worden mocht het daadwerkelijk zijn schulden niet meer kunnen betalen. De totale staatsschuld van Italië is meer dan vijf maal zo groot als Griekenland.

Maar Italië heeft anders dan Griekenland een bloeiende industrie. Althans, het Noorden van Italië. In Nederland denken wij bij Italiaanse producten gelijk aan het Fyra-debacle en roestende Fiats. Maar qua maakindustrie is Italië een geduchte concurrent van Duitsland.

De Italiaanse industrie was altijd gewend op prijs te concurreren met Duitsland. Als ze te duur werden werd de Lire gedevalueerd en trok de export weer aan. Dit spelletje is in de eurozone echter over. En nu moet er op kwaliteit worden geconcurreerd.

Dat kunnen de Italianen ook. Want bijvoorbeeld de cruiseschepen die in Genua en Venetië worden gebouwd doen in niets onder voor de cruiseschepen uit Papenburg (Noord-Duitsland) of Hamburg. En wat wilt u liever: Een Porsche of een Ferrari?

Positieve cashflow

Wat ook in het voordeel spreekt van Italië is dat ze meer exporteren dan importeren. De cashflow van het land is dus netto positief. Er stroomt ieder jaar geld het land in. De staatschuld wordt bovendien voor een groot gedeelte binnenlands gefinancierd.

Het probleem van Italië is dat ze een overheid hebben die consequent boven zijn stand op de pof leeft en een arm Zuidelijk deel dat veel geld kost.

In tegenstelling tot Griekenland zou Italië, mits competent bestuurd, prima buiten de eurozone kunnen bestaan. Ze kunnen hun eigen broek ophouden. En krijgen het voordeel van een eigen munt zodat ze weer kunnen devalueren als het economisch niet zo lekker loopt.

Financiële bende

Het losscheuren van Italië uit de eurozone (en terugkeren naar de Lire) zal echter een grote financiële bende geven. Waarbij ook honderden miljarden euro’s aan bancaire target2 saldi moeten worden vereffend. Hoe dit moet gebeuren is volstrekt ongewis.

En nu ga ik iets heel geks zeggen. Als ik moet inzetten op wie er 10 jaar na een Brexit en een (fictieve) Italexit het beste voorstaat: het Verenigd Koninkrijk of Italië, dan zou ik –puur op industriële vindingrijkheid en economische creativiteit- mijn geld zetten op Italië.

Zoals ik al zei: Italië is geen Griekenland.

Rombout Kerstens is directeur van Keyword Info Systems BV. www.keyword.nl