Minister Kaag onderzoekt verzekeringsgarantiestelsel

Kaag schrijft dinsdag over haar nieuwe garantieplan in reactie op het rapport van de evaluatiecommissie die het faillissement van levensverzekeraar Conservatrix afgelopen jaar onderzocht.

Kaag gaat in de brief niet in op de kritiek aan het adres van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), die volgens de commissie te laat en met te weinig daadkracht bij de kwakkelende verzekeraar zou hebben ingegrepen.

Nationaal stelsel

De minister zegt wel toe samen met de verzekeringsbranche en toezichthouders te zullen onderzoeken of een Nederlands verzekeringsgarantiestelsel ‘aanvullend, wenselijk en werkbaar’ zou zijn. Het liefst wil Kaag het garantiestelsel in Europees verband opzetten. Mocht dat niet lukken, dan overweegt zij een nationaal stelsel te introduceren.

Vie d’Or

In Nederland werd ruim drie jaar geleden de ’Opvangregeling levensverzekeraars’ afgeschaft, omdat het in strijd zou zijn met Europese afspraken. De opvangregeling dateerde uit 2001 en kwam voort uit het eerdere faillissement van Vie d’Or.

De regeling was vooral bedoeld voor kleine verzekeraars en voorzag onder meer in financiële steun om de solvabiliteit van een in nood verkerend verzekeringsbedrijf op te hogen. Per faillissement was er €139 miljoen beschikbaar in een ’opvangfonds’, dat werd opgehoest door de rest van de verzekeringsmarkt.