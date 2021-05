Orderboek scheepsbouwer Damen Shipyards naar record

Tot de opdrachten die de grootste scheepsbouwer van Nederland mocht bijschrijven, zijn de bouw van vier F-126 fregatten voor de Duitse marine, een order voor veertig binnenvaartschepen en het ontwerp en de constructie van het grootste superjacht (120 meter) ooit in Nederland gemaakt.

Eind 2019 stond de orderportefeuille van de onderneming uit Gorinchem op 3,7 miljard euro. Volgens het bedrijf biedt de ruimschootse verdubbeling van het orderboek goede vooruitzichten voor de langere termijn.

De werf aan het IJ in Amsterdam-Noord. Ⓒ ANP / HH

Op kortere termijn blijven de ontwikkelingen vanwege de coronacrisis nog wel onzeker, aldus Damen. Door de virusuitbraak moesten bijvoorbeeld werven in Frankrijk, Singapore, Curaçao en Zuid-Afrika tijdelijk gesloten worden en was er hinder van de reisbeperkingen en vertragingen bij toeleveringen.

Het bedrijf leed een nettoverlies in 2020 van meer dan 161 miljoen euro. Dat had te maken met eenmalige kosten voor contractbeëindigingen en andere afwaarderingen. Een jaar eerder werd nog een verlies in de boeken gezet van 287 miljoen euro. Er werden vorig jaar door Damen in totaal 143 nieuwbouwschepen opgeleverd, naast veel werkzaamheden op het gebied van reparaties en ombouw.