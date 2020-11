Poging om Black Friday uit te stellen mislukt

In Frankrijk hebben een aantal grote retailers, zoals Amazon, supermarktketen E. Leclerc en supermarktketen Carrefour wel toegezegd Black Friday een weekje later te houden, op 4 december, of zelfs helemaal over te slaan.

Retailers

In België wilde Dermagne ook met de grote online retailers zoals Bol.com en Zalando om tafel, maar de eigen handelsfederaties zagen het niet zitten, meldt de Vlaamse krant De Tijd.

Winkeliers denken ondanks de lockdown veilig Black Friday te kunnen organiseren. Voor niet-essentiële winkels moet dat via click & collect, online bestellen en in de winkel ophalen. De handelsfederaties vinden het bovendien te laat om de dag nog uit te stellen.

In België en Frankrijk bestaan regels over wanneer winkels uitverkoop mogen houden. In Nederland bepalen winkels zelf wanneer zij aanbiedingen willen hebben.