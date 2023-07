Energieleverancier vaak te laat met eindafrekening, ACM dringt aan op verbetering

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) maakt dit bekend en spreekt de leveranciers er meteen op aan. De leveranciers die te laat zijn, moeten een verbeterplan opstellen. Als er dan nog niets verbetert, kan de consumentendienst handhaven.

Prijsplafond

De energieleveranciers moeten hun afrekening wettelijk gezien namelijk binnen zes weken na afloop van een jaar, een contract of een verhuizing versturen. Het opmaken van de eindafrekening is ingewikkelder door het prijsplafond, erkent de dienst. Maar inmiddels geldt dit al zeven maanden. Het prijsplafond is dus geen excuus meer, vindt de ACM. Consumenten klagen regelmatig bij de dienst dat de energieleveranciers te laat zijn.

Het prijsplafond geldt bij een maximaal verbruik per jaar. Maar omdat huishoudens in de wintermaanden veel gas gebruiken en in de zomer weinig, is er ook een verbruikslimiet per maand. Als klanten een contract hebben dat van juni 2022 tot juni 2023 loopt, moeten energieleveranciers uitrekenen hoeveel van de verbruikte energie onder het prijsplafond valt. Inmiddels kunnen consumenten overigens bij vrijwel iedere energieleverancier contracten afsluiten met vaste prijzen voor één of drie jaar, onder het prijsplafond.