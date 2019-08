'Flinke groei Adyen is zo niet vol te houden'

Amsterdam - Betalingsverwerker Adyen verrast in zijn resultaten in positieve zin met een beter dan verwacht bedrijfsresultaat. Ook was wederom sprake van een flinke omzetgroei. Toch verwachten analisten van KBC Securities dat de stevige aanwas van de opbrengsten bij het huidige kostenniveau niet vol te houden is voor de langere termijn. Daarbij houden de marktvorsers vast aan hun reduce-advies.