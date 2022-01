Inflatie loopt op naar 5,7 procent

Volgens het CBS was de gas- en elektriciteitsrekening in de laatste maand van 2021 bijna 75 procent hoger dan een jaar eerder. In november was de prijsstijging hier op jaarbasis 57,4 procent. Verder werden vlees, groente en fruit duurder. Op jaarbasis was bij voeding sprake van een plus van 2,6 procent. In november was dit nog 1,1 procent.

De prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en een verblijf in een bungalowpark hadden een drukkend effect op de ontwikkeling van de prijzen. Een tankbeurt was in december gemiddeld 27,8 procent duurder dan vorig jaar, terwijl dat in november nog 33,1 procent was. Een verblijf in een bungalowpark was in december 7,1 procent goedkoper dan in dezelfde maand een jaar eerder. In november was een verblijf in een bungalowpark nog 4,6 procent duurder. Dat komt ook doordat de kerstvakantie afgelopen jaar een week later begon.

Over het hele jaar gemeten lagen de consumentenprijzen gemiddeld 2,7 procent hoger dan in 2020. Een jaar eerder was de prijsstijging 1,3 procent. Vooral de prijsontwikkeling van energie droeg bij aan de hogere inflatie in 2021. Elektriciteit was afgelopen jaar gemiddeld 22,2 procent duurder dan een jaar eerder. In 2020 moest voor stroom nog 39,6 procent minder worden betaald dan het jaar ervoor. Gas was gemiddeld 16,7 procent duurder dan het jaar ervoor. In 2020 was hier sprake van een stijging van 2,6 procent.

Eerder meldde het CBS al dat de cao-lonen afgelopen jaar met 2,1 procent waren gestegen. Daarmee namen de lonen minder hard toe dan de prijzen die consumenten moeten betalen. Dat was een jaar eerder andersom.