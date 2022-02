De Kwestie: ’Terug naar kantoor: gesel of verademing?’

Met de versoepelingen die dinsdag werden afgekondigd, wordt ook het advies over het thuiswerken minder dringend. ,,Werk nog wel zo veel mogelijk thuis, in elk geval de helft van de tijd”, zei minister Kuipers (VWS). In de praktijk betekent het dat werknemers worden geacht vaker naar kantoor te komen...