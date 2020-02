Danske Bank wekt woede van bankiersvakbond met ontslagronde

De financiële resultaten van de grootste bank van Denemarken staan onder druk door een groot witwasschandaal. Om de kosten te drukken moeten meer dan tweehonderd werknemers het veld ruimen. Tegelijkertijd vinden de commissarissen dat zij er door datzelfde schandaal zoveel werk bij hebben gekregen, dat zij tot wel een kwart meer moeten gaan verdienen.

Danske Bank hanteert al langer een vacaturestop en heeft een vrijwillige vertrekregeling openstaan. Maar dat is niet genoeg om de hoog oplopende juridische kosten als gevolg van het witwasschandaal het hoofd te kunnen bieden. Net als ING in Nederland deed de bank te weinig om witwassen door klanten tegen te gaan.

Voormalig topman Gerrit Zalm van ABN AMRO is sinds vorig jaar commissaris bij Danske Bank. De dagelijkse leiding bij de bank is in handen van de eveneens Nederlandse bestuurder Chris Vogelzang, die lange tijd gezien werd als een kanshebber om Zalm op te volgen bij ABN AMRO.