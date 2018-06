’Tabellini in beeld als minister Financiën’

Eerder stonden de winnaars van de verkiezingen, de Lega en de Vijfsterrenbeweging (M5S), op het punt een regering te vormen. Zij haakten echter af toen Mattarella een veto uitsprak over hun beoogde minister van Financiën, Paolo Savona. De president verzocht Cottarelli vervolgens om een regering te vormen. Hij moet het land besturen tot nieuwe verkiezingen worden gehouden.

Tabellini doceert volgens zijn digitale cv sinds 1994 economie aan de Bocconi University in Milaan. Zijn specialiteiten zijn macro-economie en monetair beleid. Tabellini zei in 2014 dat Italië tijdens een nieuwe financiële crisis eventueel de eurozone zou kunnen verlaten. Hij benadrukte later zo'n stap alleen te zien als ,,laatste redmiddel'' en benadrukte dat zijn land ,,een hoge prijs zou betalen'' als het uit de euro stapt.